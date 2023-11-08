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Samsun'da 1 Milyon 100 Bin Liralık Jeneratör ve Elektronik Malzeme Çalma Olayında 5 Şüpheli Yakalandı

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Samsun'da bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'da bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri tespit edip, operasyon ile yakaladı. 5 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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