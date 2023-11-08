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Samsun'da 1 Milyon 100 Bin Liralık Jeneratör ve Elektronik Malzeme Çalma Olayında 5 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı ve soruşturma devam ediyor.