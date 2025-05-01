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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yürüyüşe katılanlar pankartlar ve dövizlerle destek verirken, bir katılımcının fenalaşması ambulansla hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı.

Tertip Komitesi'nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplandı. Saat 12.30'da buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşte bir vatandaş fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından 'Hoş geldiniz' anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar atıldı. Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: Berkay YILDIZ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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