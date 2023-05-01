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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Türk-İş, DİSK ve gönüllü işçilerin düzenlediği kutlamalara binlerce kişi katıldı. Siyasi partiler, öğrenciler, kadın dernekleri, spor taraftar grupları da yer aldı.

SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türk-İş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve gönüllü işçilerin düzenlediği kutlamalara binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasından üzerleri aranarak geçen vatandaşlar, kortejde yerini aldı. Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, öğrenciler, kadın dernekleri, spor taraftar grupları ve bazı meslek örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı. Ellerindeki pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup, burada yapılan konuşmaların ardından halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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