Samsun'da 1 Kilo 971 Gram Skunk Maddesi İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 971 gram skunk maddesi ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 1 kilo 971 gram skunk maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle takip edilen araç, Yakakent ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 971 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN