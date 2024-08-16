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Samsun'da 1 Kilo 100 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Toybelen Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, otomobilde ve sürücünün üzerinde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Güncel Haberler

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