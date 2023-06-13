Samsun'da 1 Aylık Yağmur 5 Saatte Yağdı

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Demirtaş, kentte sabahtan itibaren etkili olan sağanağa ilişkin konuştu. Doç. Dr. Demirtaş, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1929-2022 yılları arasındaki haziran ayı yağış ortalaması, 46,2 kilogram. Bugün, Samsun'da 5 saatte metrekareye düşen yağış miktarı ise 53 kilogram. 1 ayda almamız gereken yağmur, 5 saatte yağdı. Bu durum, yağışın şiddetinin büyüklüğünü anlatıyor' dedi. Nisan ayında düşen ortalama yağmur miktarının, bu kez haziranda düştüğünü belirten Doç. Dr. Demirtaş, 'İklim değişikliğinin, mevsimsel değişkenlikler ile hava olayları üzerine etkisi var. Sıcaklıktaki her 1 derece artışı, havanın nem tutma kapasitesi yüzde 7 artıyor. Atmosferde biriken bu nem, uygun koşullar oluştuğunda yağış olarak yüzeye düşüyor' diye konuştu. Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133'üncü Sokak'ta bir binanın önündeki duvar, sağanak sonrası çöktü. Duvar dibindeki araçlar, çöken duvar nedeniyle hasar gördü. Yine Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Park halindeki araçlar, çöken yol ile birlikte kaydı. Bölgede araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

'1 AYLIK YAĞMUR, 5 SAATTE YAĞDI'

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Demirtaş, kentte sabahtan itibaren etkili olan sağanağa ilişkin konuştu. Doç. Dr. Demirtaş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1929-2022 yılları arasındaki haziran ayı yağış ortalaması, 46,2 kilogram. Bugün, Samsun'da 5 saatte metrekareye düşen yağış miktarı ise 53 kilogram. 1 ayda almamız gereken yağmur, 5 saatte yağdı. Bu durum, yağışın şiddetinin büyüklüğünü anlatıyor" dedi.

Öte yandan Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133'üncü Sokak'ta bir binanın önündeki duvar, sağanak sonrası çöktü. Duvar dibindeki araçlar, çöken duvar nedeniyle hasar gördü. Yine Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Park halindeki araçlar, çöken yol ile birlikte kaydı. Bölgede araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ersin DEMİR/SAMSUN,