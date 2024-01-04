Samsun'da 1 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 ay 6 günlük bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dededağ Mahallesi'nde S.C.C'nin annesi, bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi sonrası, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.