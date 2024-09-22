Samsun-Çorum Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

SAMSUN- Çorum karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Samsun- Çorum karayolu Atakum ilçesinde bulunan Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Kibar yönetimindeki 34 UB 5739 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazayı fark edip yavaşlayan Bekir Öztürk, yönetimindeki 55 ABK 153 plakalı otomobille dörtlüler açık şekilde kazanın arkasında durdu. Halil Elmas idaresindeki 60 DR 657 plakalı otomobil ise yağışlı havadan kaynaklanan kaygan zeminde duramayarak önündeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Halil Elmas, Emine Kibar, Fatma Öztürk ve Zülfiye Elmas yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.