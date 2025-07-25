Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın K. idaresindeki 55 ADC 027 plakalı hafif ticari araç, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde karşı yönden gelen Emirhan Ç'nin kullandığı 55 AOJ 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı Emirhan Ç, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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