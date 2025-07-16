Samsun Çarşamba'da Odunlukta Yangın Çıktı

Samsun Çarşamba'da Odunlukta Yangın Çıktı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda odunlukta hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde odunlukta çıkan yangın, zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Başçavuş Yüksel Güneri Sokakta Sıtkı Ö'ye ait evin yanında bulunan odunluktan duman yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu odunlukta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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