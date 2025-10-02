Samsun, Çankırı ve Çorum'da 'Bilim Şenliği' düzenlendi

Samsun, Çankırı ve Çorum'da "Bilim Şenliği" etkinlikleri düzenlendi.

Samsun Kent Park'ta TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında düzenlenen "Teknolojinin izinde: Samsun'dan Dijital Çağa Yolculuk Bilim Şenliği"nde atölye çalışmaları, TÜBİTAK sunumları, çocuk tiyatrosu, geleneksel oyunlar, söyleşiler, etkinlik alanları gibi aktiviteler bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, programın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretim programının temelinde milli ve manevi değerlerle beslenen, geçmişten geleceğe köprü kuran bir nesil yetiştirme hedefi olduğunu söyledi.

Çağın gereklerine uygun beceri temelli bir eğitim planlandığını belirten Ağar, "TÜBİTAK 4007 etkinliğimizi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada çocuklarımız okul öncesinden liseye kadar 55 atölyede 110 etkinlikte öğretmenleriyle çalışmalara katılacak. Bu çalışma sürecinde takım çalışmasına uygun olarak ekiplerde yer alacaklar. Diğer taraftan beceri geliştirmesine imkan sağlayacak proje temelli çalışmalarda da yer alacaklar. Dolayısıyla bu çalışmalar, çocuklarımız için aslında fırsat özelliği de taşıyor." dedi.

Ağar, velileri bu tarz etkinliklere katılmaları için çocuklarını cesaretlendirmeleri gerektiğini sözlerini ekledi.

Şenlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Çankırı

Çankırı'da düzenlenen "İlimde Bilim Şenliği", törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında 3 gün sürecek şenliğin Karatekin Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, ?etkinliğin çocukların hayal dünyasına açılan eşsiz bir pencere, yarınlara köprü kuran ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.

Şenlikte 34 atölye çalışması, 3 özel söyleşi, gökyüzü gözlem etkinliği ile bilim gösterilerinin yer aldığını anlatan Öztürk, "Biliyoruz ki merakla başlayan her yolculuk bilime, yeniliğe ve keşfe uzanan bir serüvendir. Bilgi yalnızca ezberlenen bir içerik değil, üzerinde düşünülen, sorgulanan ve hayatla bütünleşen gerçek güçtür. ?İşte bu şenlik tam da bu amacı taşıyor. Öğrencilerimizi sadece bilgiyle değil, araştırmayla buluşturan eşsiz bir platformdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, stantlar ziyaret edildi.

Açılışa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum

Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali Çorum'da başladı.

Vali Ali Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin TÜBİTAK desteğiyle birçok paydaş kurumun katkısıyla düzenlendiğini söyledi.

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini hatırlatan Çalgan, "Dün gece insanlık tarihine kara bir sayfa olarak geçecek durum yaşandı. Gazze'ye yardım götüren sivillere terör saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bu saldırı bir devletin resmi teşkilatı marifetiyle yapıldı. Bunu insanlık ailesinin bir üyesi olarak şiddetle kınıyorum, lanetliyorum." açıklamasında bulundu.

Gençlerin gelecek için en iyi şekilde yetişmesi gerektiğini vurgulayan Çalgan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin jeopolitik konumu, dünyanın geldiği nokta, barışın ancak ve ancak bilim ve teknolojide iyi düzeye ermemizle mümkün olacağı gerçeğini her zamankinden daha çok gözler önüne sermiştir. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu cennet vatanda dün gece yaşanan, bundan sonra da yaşanması muhtemel olumsuz gelişmelerin olmamasının ön şartı iyi yetişmiş, geleceğe iyi hazırlanmış gençler olacaktır. Bilim ve teknolojide katma değeri yüksek, vatandaşımıza konfor sağlayan, güvence altına alan gelişmeler sizlerin çalışmalarıyla olacaktır."

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Küresel Sumud Filosu'nun insanlık onurunu kurtarmak üzere yola çıktığını belirterek, İsrail'in filoya yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan ötürü teknolojide tam bağımsız olmanın ne demek olduğunun son dönemde daha iyi anlaşıldığının altını çizen Yağbat, "Devletimizin, 'Tam bağımsız Türkiye' vizyonu doğrultusunda bütün illerimizde düzenlenen bilim şenlikleri ve bu şenliklerin amiral gemisi TEKFOST, çocuklarımızın bilime merakını uyandırmayı ve bir şeyler başarma hissini yaşatmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim sistemine yön veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merak eden, düşünen, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Proje yürütücüsü Süleyman İpek ise 3 gün sürecek festivalde robotik kodlama, yapay zeka, biyoloji, kimya, astronomi, müzik ve çeşitli sanatsal içerikler paylaşılacağını söyledi.

Festivalde 41 atölyenin yanı sıra 9 bilim söyleşisi, 32 akademisyen, 18 öğretmen ve 12 rehber öğretmenle 500'den fazla etkinlik yapılacağını anlatan İpek, yaklaşık 7 bin katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından stantları gezdi.