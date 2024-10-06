Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Çobanlı İskelesi'nde sona erdi.

Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği "Direnişe Devam Siyonizme Lanet" yürüyüşüne Samsun İHH, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek verdi.

Türk ve Filistin bayrağının yanında ellerinde dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarda İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etti.

Eyleme katılanlar adına konuşan Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, İsrail'in soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi. Dünyanın hiçbir zamanında soykırımın bu kadar desteklendiğini görmediklerini dile getiren Yıldız, "Uluslararası sistem ahlaken çöktü. İnsanlık İsrail ve onu destekleyen emperyalist güçler karşısında savunmasız. Siyonist rejim Lübnan'a başlattığı saldırılarla büyün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını şu anda gösteriyor. Ateş yaklaşıyor." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ve Atakum Müftüsü Hüseyin Köksal'ın yaptığı dua sonrasında program sona erdi.

Amasya

Sultan II. Bayezid Cami önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Gönüllü Kuruluşlar Birliğinin (GÖK-BİR) düzenlediği, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Gençlik Merkezinin destek verdiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde döviz ve bayraklar taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar atarak İsrail'in Filistin'i işgalini ve yaptıkları katliam ve soykırımları protesto etti.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği adına açıklama yapan Mehmet Akif Yivli, İslam ümmetinin direnerek sabredeceğini ifade ederek, "Her daim düşmana karşı teyakkuzda olacağız. Rabb'imize intikal edecek ve hep birlikte feraha, kurtuluşa ereceğiz." dedi.

Yürüyüşe katılan Gönüllü Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Serdal Benli de Aksa tufanının yıl dönümünde bir araya geldiklerini anımsatarak, "Siyonist işgalin yıl dönümünde Amasya Gök-Bir Gönüllü Kuruluşlar Birliği olarak Gazze'deki, Lübnan'daki mazlumlara destek adına Gazzeli kardeşlerimiz için dua edeceğiz, aynı zamanda oradaki kutlu direnişi de selamlayacağız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile protesto yürüyüşü sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen "Direnişe Selam Siyonizme Lanet Yürüyüşü", Kucaklama Taşı'nda başladı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Karatekin Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Platform adına Karatekin Parkı'nda açıklama yapan Tuna Dinç, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütünün, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek olmadığını belirten Dinç, "Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan." diye konuştu.

Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inancın emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız. Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Tuzcular Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, Gazze'deki zulme karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.