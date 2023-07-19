Samsun Canik Belediyesi'nden Uzay Keşif Günü Özel Çekilişi

Samsun Canik Belediyesi, yurt genelinde düzenlediği 20 Temmuz 'Uzay Keşif Günü Özel Çekilişi' ile vatandaşlara birbirinden özel hediyeler verecek.

Canik Belediyesi, vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği çekiliş programlarına bir yenisini daha ekledi. Farklı yaş gruplarından vatandaşları, birbirinden değerli hediyelerle buluşturmaya devam eden Canik Belediyesi, uzay keşfi ve uzay araştırmalarının önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 20 Temmuz'da kutlanan Dünya Uzay Keşif Günü dolayısıyla yurt genelinde düzenlediği çekiliş programıyla vatandaşlara hediyeler verecek. Canik Belediyesi tarafından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen '20 Temmuz Uzay Keşif Günü Özel Çekilişi' ile vatandaşlara 'bisiklet', 'fotoğraf makinesi', 'astro tabu oyunu' ve 'spor çantası' hediye edilecek.

Son gün 21 Temmuz

Canik Belediyesi tarafından 20 Temmuz Uzay Keşif Günü Özel Çekilişi'ne ilişkin yapılan açıklamada, katılımcıların Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında yer alan çekiliş gönderisinde belirtilen katılım şartlarını dikkatle incelemeleri, katılım yönergesi gereğince Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, çekiliş gönderisinde yer alan "Bayraktar Akıncı TİHA Türkiye'de ilk defa kalıcı olarak nerede sergilenecektir?" sorusuna yorumlar kısmında yanıt vermeleri, ilgili çekiliş gönderisinin Twitter üzerinden retweet yapılarak beğenilmesi, Instagram üzerinden ise beğenilmesi, çekiliş gönderisinin hikayeye eklenmesi gerektiği ve her iki sosyal medya platformunda yer alan ilgili çekiliş gönderisinin yorumlar kısmına soru yanıtı ile birlikte en az 2 arkadaşın etiketlemesi gerektiği kaydedildi. Canik Belediyesi'nin vatandaşlara birbirinden güzel hediyeler vereceği çekiliş programının son katılım tarihi 21 Temmuz 2023 olarak belirlenirken, çekilişten hediye almaya hak kazanılması için tüm çekiliş şartlarının yerine getirilmesi ve soruya doğru yanıt verilmesi gerektiği bildirildi. - SAMSUN