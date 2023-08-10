Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hataylı gençleri ağırladı

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Anadoluyuz Biz Projesi' kapsamında Samsun'a gelen Hataylı gençleri ağırladı. Başkan Sandıkçı, gençlerle ilgilenerek onlara projeleri hakkında bilgi verdi ve hediyeler verdi.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Anadoluyuz Biz Projesi' çerçevesinde Samsun'a gelen Hataylı gençleri ağırladı.

İlçede bulunan tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden gençlerle yakından ilgilenen, onlarla uzun süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerin sorusu üzerine Başkan İbrahim Sandıkçı'nın anlattığı, ilçede eğitim alnına yönelik hayata geçirilen proje ve destekler, gençlerden büyük beğeni aldı. Başkan Sandıkçı, keyifli anlara sahne olan ziyaret programında gençlere hediyeler verdi.

'Anadoluyuz Biz Projesi' kapsamında ilçeye gelen Hataylı gençleri ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlardan proje kapsamında gerçekleştirdikleri ve eğitim hayatına dair sürdürdükleri çalışmaları dinledi. Gençlere, soruları üzerine Canik Belediyesi'nin eğitime yönelik sürdürdüğü çalışma ve projeleri onlara aktaran Başkan Sandıkçı, "Her alanda gelişmenin, elde edilen başarının sürdürülebilirliğin baş aktörü kaliteli bir eğitimden geçiyor. Hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalarla ilkokuldan, yükseköğretimle birlikte süregelen eğitim hayatında çocuklarımız ve gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Sizler, güçlü yarınların temelini oluşturacaksınız. Bilgilerinizi daima taze tutarak, yeni bilgiler öğrenmeyi ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Gençler, geleceğimiz sizlere emanet" dedi.

Başkan Sandıkçı, ziyaret sonrasında gençlere teşekkür ederek onları hediyelerle uğurladı. - SAMSUN