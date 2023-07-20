Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda görevlerini sürdüren usta öğreticilerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, usta öğreticilerin toplumda nitelik sahibi bireylerin yetişmesi için önemli bir görev sürdürdüklerini ifade ederek onlara gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hanım Konaklarının istihdama katkı noktasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda görevlerini sürdüren usta öğreticilerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, usta öğreticilerin toplumda nitelik sahibi bireylerin yetişmesi için önemli bir görev sürdürdüklerini ifade ederek onlara gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşan kadınların aldıkları eğitimler neticesinde meslek sahibi olduklarını vurguladı.

"Aktif olarak iş hayatında yer almasını sağlıyoruz"

Canik Belediyesi 8 Mart Şehit Sevgi Yeşilyurt Hanım Konağı'nda düzenlenen programda Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda görevlerine devam eden usta öğreticilerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlarla tek tek sohbet etti. Usta öğreticilere sürdükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım Konaklarımızda ilçemizdeki hanım kardeşlerimize yönelik sürdürdüğümüz sertifikalı mesleki eğitimlerle kendilerinin birçok farklı alanda meslek sahibi olmasını ve hanım kardeşlerimizin aktif olarak iş hayatında yer almasını sağlıyoruz. Bilgi ve tecrübelerini hanım kardeşlerimize aktaran onların yeteneklerini keşfetmesine ve meslek sahibi olmasına katkılar sunan siz değerli usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Hanım Konaklarımız istihdama katkı noktasında önemli bir rol üstlenmektedir"

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda eğitim alan kadınların meslek sahibi olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, istihdama katkı sağladıklarını vurguladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım Konaklarımız istihdama katkı noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Hanım konaklarımızda oluşturduğumuz sınıflarımızda, atölyelerimizde uygulamalı ve teorik bir şekilde ilgi alanları ve yeteneklerine göre dilediği sertifikalı mesleki eğitimi alan değerli hanım kardeşlerimiz, eğitimlerimiz neticesinde meslek sahibi olarak farklı iş sektörlerinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN