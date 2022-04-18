Samsun Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinlikleri

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Çocuk Şehri Samsun" sloganıyla beş güne yayılan etkinlikler ile kutlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 18-23 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bünyesinde bugün açılacak "Çocukça Resim Şenliği ve Sergisi" çerçevesinde çocukların yaptığı resimler 5 gün boyunca Sanat Merkezi Fuaye alanında sergilenecek.

"Eti Çocuk Tiyatrosu" 19 Nisan 2022 Salı günü "Mutluluk Denince Akla" oyununu Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde sahneleyecek.

Batıpark Büyükşehir Etkinlik Alanı'nda ise 20 Nisan 2022 Çarşamba günü "Uçurtma Şenliği" yapılacak. Çocukların tasarladığı uçurtmaların renklendireceği gökyüzü şölenine vatandaşlar da kendi uçurtmaları ile katılabilecek.

Konserlerle devam edecek etkinlikler kapsamında 22 Nisan 2022 Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencilerinden oluşan "Çocuk Korosu'nun konserinin ardından Burak Kut konser verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Çocuk Meclisi düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında toplanan meclisi o gün çocuklar yönetecek.

Meclisin ardından çocuklar belediye binası önünden Tütün İskelesi'ne kadar "Çocuk Hakları Yürüyüşü" gerçekleştirecek ve Çocuk Hakları Bildirgesi okuyacak.