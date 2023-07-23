Samsun Büyükşehir Belediyesi Yolları Yeniliyor

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız asfalt yenileme çalışmalarıyla yollarımızda ulaşım konforunu artırıyoruz" dedi.

SBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Gebi Caddesi'ndeki asfalt yenileme çalışmaları hızla gerçekleştirildi. Yenileme çalışmasıyla caddede ulaşım konforu artırıldı.

Samsun'un her noktasında alt ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerin gayret ve özveri ile çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin kırsal bölgelerindeki mahallelerin yol sorunun bir bir çözerken bir yandan da kent merkezinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız asfalt yenileme çalışmalarıyla yollarımızda ulaşım konforunu artırıyoruz. Kentimizin dört bir yanında yol yapım çalışmalarımız hızla sürüyor. 'Yol ve su ile ilgili sorun yaşayan mahalle kalmayacak' hedefimize hızla ilerliyoruz, planlamalarımızın çok ilerisinde bir performansla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN