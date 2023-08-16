Samsun Büyükşehir Belediyesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Yolu Genişletti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan bin 350 metre uzunluğundaki yolda yapılan çalışma ile genişliği 3,5 metreden 15 metreye çıkarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı noktalarında altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken mahallelerin yıllardır çözüm bekleyen ulaşım problemleri de tek tek çözüyor. Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan bin 350 metre uzunluğundaki yolun yenileme ve genişletme çalışmaları hızla tamamlandı. Daha önce 3,5 metre olan yolun genişliği 15 metreye çıkarıldı. Yolda ayrıca sathi kaplama çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

"Ulaşım bir sorun olmaktan çıkacak"

Kırsal mahallelerde ve kent merkezinde yol problemini ortadan kaldırıp ulaşım konforunu artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizde ulaşım bir sorun olmaktan çıkacak. Ekiplerimizle birlikte şehrin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve refahı için sahadayız. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerimizdeki çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Hedeflerimizin ilerisinde bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

15 mahalle kullanıyor

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür, "Bin 350 metre uzunluğundaki yolumuz yaklaşık 15 mahallenin kullandığı işlek bir yol. Bu yolumuzda öncelikle altyapı çalışmaları yapıldı. Ardından yol genişletme çalışmalarına başladık. Daha öncesinde 3,5 metre olan yolumuzun genişliğini 15 metreye çıkardık. Önceden iki araç yan yana geçmekte zorlanıyordu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla yolumuzu genişletme çalışmalarını hızla tamamladık" dedi.

Yavuzlar Mahalle Muhtarı Fahri Kuku, ulaşımla ilgili uzun zamandır problem yaşadıklarını özellikle yolun dar olması nedeniyle trafikte tehlikeli durumların oluştuğunu belirterek "Çok şükür yolumuz yapıldı. Yolun yapılmasıyla birlikte trafik kazaları önlenmiş olacak. Burada iki araç aynı anda geçemiyordu. Şimdi çok rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bu hizmetleri sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Recep Kuku ise şunları söyledi:

"Burada yıllardır yol problemi vardı. Çok şükür şimdi sorunlarımız çözülüyor. Allah yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Bu yolda eskiden çok kaza oluyordu. Şimdi bu sorunlarımız ortadan kalktı. Herkese teşekkür ederim." - SAMSUN