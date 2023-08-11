Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yalı Kafe alanı inşaatıyla ilgili soruları yanıtladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, komisyon toplantısında eski Yalı Kafe alanına yapılan inşaatla ilgili soruları cevapladı. Albayrak, mahkeme kararıyla eski planın iptal edildiğini ve en eski onaylanan planlara geri dönüldüğünü belirtti.

Komisyon toplantısında meclis üyelerinin eski Yalı Kafe alanına yapılan inşaatla ilgili sorularına cevap veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Mahkeme kararı ile eski plan iptal edildiği için en eski onaylanan planlara geri döndük" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Atakum ilçesi sınırlarında mahkeme kararı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediye alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi tartışıldı.

"En eski onaylanan planlara geri döndük"

Söz konusu yapı ve plan değişikliği konusundaki sorulara cevap veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "2017 yılında Atakum Belediyesi'nin onaylamış olduğu ilk planı aynen getirdik. Sadece resmi kurumlarda yönetmelik gereği hangi kurum tarafından kullanılacağının yazması gerekir. Biz de ilk plana Samsun Büyükşehir Belediyesi ibaresini koyduk. Atakum Belediyesi tarafından onaylanan plana uyduğumuzu belirttik. Mahkeme kararı ile eski plan iptal edildiği için en eski onaylanan planlara geri döndük" diye konuştu.

Komisyonlardan geçen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ele alınacak. - SAMSUN