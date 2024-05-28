Üye Girişi
Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Şahinkaya Kanyonu Gezisine Destek Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı. Üniversiteli öğrencileri, Şahinkaya Kanyonu çevresinde doğa yürüşüyü gerçekleştirdi, ardından doğaya bırakılan çöpleri topladı. Yiğit Kara, Vezirköprü'nün doğa harikası Şahinkaya Kanyonu gezilerine sponsorluk yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, 'Üniversite öğrencileri, doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliğiyle büyülendi. Hayatlarında unutmayacakları bir gün yaşadılar.' dedi.

Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı.

Üniversiteli öğrencileri, Şahinkaya Kanyonu çevresinde doğa yürüşüyü gerçekleştirdi, ardından doğaya bırakılan çöpleri topladı.

Yiğit Kara, Vezirköprü'nün doğa harikası Şahinkaya Kanyonu gezilerine sponsorluk yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Üniversite öğrencileri, doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliğiyle büyülendi. Hayatlarında unutmayacakları bir gün yaşadılar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şahinkaya Kanyonu Vezirköprü Samsun İHH Çevre Doğa Turizm Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title