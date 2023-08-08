Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Proje Tanıtım Gezisi Düzenliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), 17 ilçede görev yapan muhtarlara proje tanıtım gezisi düzenlemeyi sürdürüyor. Canik ve Tekkeköy ilçelerinden gelen muhtarlara düzenlenen gezide projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Hizmete sunulan ve inşaatı devam eden vizyon projelerle ilgili bilgi verilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle muhtarları için düzenlenen tanıtım gezileri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen gezide Canik ve Tekkeköy ilçesindeki mahalle muhtarına yapılan çalışmalar yerinde anlatıldı.

Muhtarlara projelerde gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, önderliğinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak Samsun'un dört bir yanında canla başla çalışıyoruz. Makro projeleri hayata geçirdik. Devasa hizmetleri Samsun'umuza kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin vicdani rahatlığı içerisindeyiz. Takdir milletimizindir, takdir sizlerindir" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin durumu ve içeriği ile ilgili yerinde bilgi vermek istediklerini belirterek "Büyükşehir Belediyemiz tarafından birçok yatırım yapıldı birçoğunun da inşası devam ediyor. Mümkün olduğu kadar muhtarlarımıza birebir iletişime geçerek yapmış olduğumuz yatırımların halka dönük yönünü anlatmaya gayret ediyoruz. Bu etkinlik ile gördük ki muhtarlarımız yapmış olduğumuz çalışmaları birebir yakinen görerek ayrıntılı bilgi sahibi oluyorlar" diye konuştu.

Tekkeköy Sanayi Mahallesi Muhtarı Aydın Çavuşoğlu, düzenlenen etkinlik programının oldukça yararlı geçtiğini söyleyerek "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in yaptığı hizmetleri yerinde gördük tespit ettik. Gayet güzel çalışmalar yapılıyor. Tüm vatandaşlarımıza, Samsunumuza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Canik ilçesi Başılar Mahallesi Muhtarı Salim Öztürk, düzenlenen etkinliğin çok faydalı olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediyemize böyle bir program yaptıkları için teşekkür ediyorum. Yeni yapılan ve yapılacak olan projeleri yerinde görme fırsatımız oldu. Çalışmaların içeriği ile ilgili bilgi aldık, neler yapıldığını öğrendik" açıklamasında bulundu. - SAMSUN