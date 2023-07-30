Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Proje Tanıtım Gezisi Düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçilen projelerin tanıtılması ve belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 17 ilçede görev yapan muhtarlar için proje tanıtım gezisi başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçilen projelerin tanıtılması ve belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 17 ilçede görev yapan muhtarlar için proje tanıtım gezisi başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunulan ve inşaatı devam eden vizyon projelerle ilgili bilgi verilmesi amacıyla mahalle muhtarları için proje tanıtım gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen gezide İlkadım ilçesindeki 30 mahalle muhtarına yapılan çalışmalar yerinde anlatıldı. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nde başlayan gezide muhtarlara çalışma sistemiyle ilgili bilgi verildi. Samsun Akıllı Şehir ve Trafik Güvenliği Projesi Operasyon Merkezi'nde de Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, projenin önemi ve sistemin işleyişine ilişkin sunum yaptı. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni dolaştıktan sonra elektrikli otobüslerle Kent Park ve Bilim Samsun'u ziyaret eden muhtarlar ardından Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası, Yalı Kafe, Samsun Şehir Kütüphanesi, Toybelen Sanayi Sitesi, İlkadım Spor Kompleksi, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaat alanını gezdi.

Muhtarlara projelerde gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde Samsun için büyük gayret sarf ediyor, hizmet ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları devam eden, ihale aşamasında olan da birçok proje var. Kentin her noktasına çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Proje tanıtım gezi etkinliğini belediyenin tamamlanana ve devam eden projeleri ile ilgili muhtarları bilgilendirmek amacıyla düzenlediklerini dile getiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, 17 ilçenin tamamındaki muhtarlar için bu etkinliğin düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan muhtarlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeleri çok beğendiklerini, Samsun için önemli çalışmalar yapıldığını söylediler. - SAMSUN