Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Tanıtım Konseri Düzenledi
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kurulan Kent Orkestrası, SBB Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği tanıtım konserinde dinleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Kadir Özal'ın şefliğinde yapılan konserde, orkestra üyeleri çeşitli eserleri seslendirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Kent Orkestrası, SBB Sanat Merkezi'nde tanıtım konseri verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesince yeni kurulan Kent Orkestrası lansman konseri ile dinleyicilerin karşısına çıktı.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar salonu doldurarak ilgi gösterdi.
Kadir Özal'ın şefliğinde gerçekleştirilen konserde orkestra üyeleri repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.
Yaklaşık 1 saat süren konser dinleyenlere müzik şöleni yaşattı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel