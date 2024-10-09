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Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ilaçlama çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar, hem tarımsal verimliliği artırmayı hem de halk sağlığını korumayı amaçlamaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile ilaçlama yaparak mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tarım ürünlerini tehdit eden ve ekonomik zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadelede konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalara destek verildiği belirtildi.

Dünyada ve Türkiye'de önemli bir tarım zararlısı olarak kabul edilen kahverengi kokarca ile farklı yöntemlerle mücadele edildiği aktarılan açıklamada, "Kahverengi kokarca ile mücadele ederek tarımsal ürünleri korumak ve halk sağlığını güvence altına almayı amaçlıyor. Tarım alanında yaşanan olumsuz etkileri azaltmak için düzenli olarak ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte ilaçların ve ilaçlanacak noktaların belirlenmesi ve temin edilmesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor." ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediyenin mücadele için gerekli ekipman desteğinin yanı sıra personel desteği verdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyemiz, personel ve ekipmanları ile destek vererek bu sürecin daha etkin şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle tarımsal verimliliği artırmanın yanı sıra çiftçilerin ve vatandaşların yaşam kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor. Bu destek, çiftçilerin daha sağlıklı ve verimli şekilde tarım yapmalarını sağlarken aynı zamanda vatandaşın güvenli gıda tüketimini de teminat altına alıyor."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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