5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar hayatı kabusa çevirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da Mobil Çözüm Merkezi Kurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da Mobil Çözüm Merkezi Kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi aracılığıyla Havza'da vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturmak amacıyla mobil çözüm merkezi oluşturdu.

Vatandaşların sorunlarına çözüm bulma amacıyla kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, Havza'da vatandaşların sorun ve taleplerini aldı.

SBB ALO 153 Çözüm Merkezinin vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini 7/24 kesintisiz karşılamak ve ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kevser Camisi önünde oluşturulan mobil çözüm merkezi ile Havzalıların istek, talep ve şikayetleri dinlendi.

Yapılan çalışmada çözüm merkezine iletilen istek ve şikayetler ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlandı.

Öte yandan daha önceden ALO 153 Çözüm Merkezine talepte bulunan bazı vatandaşlara talepleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ALO 153 Çözüm Merkezinin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.