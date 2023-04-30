Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzedelere 750 bin öğün yemek dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlara 750 bin öğün sıcak yemek dağıttı.

Depremlerden etkilenen illerde depremin ikinci gününden bu yana gıda işleme merkezi kuran Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar afetzedelere 750 bin öğün sıcak yemek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, günde 3 öğün pişen yemeklerin, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremin izleri silinene kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Günlük 7 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz depremden sonra hızlıca bölgeye ulaşıp çalışmalar yaptı. İlk aşamada en önemli ihtiyaçlardan olan sıcak yemek temini noktasında bir çalışma yapmıştık. İkinci günden itibaren sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirmeye başladık. Ramazan ayı içinde de bu çalışmamız devam etti. Halen günde 7 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Özveriyle bölgede görev yapan Büyükşehir belediyesi personelimize bir kere daha teşekkür ediyorum."

Samsun Anakent Turizm AŞ Genel Müdürü Fatih Karaçor ise Onikişubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yerleşkesinde sıcak yemek dağıtımlarının 3 öğün devam ettiğini dile getirdi.