Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesindeki ulaşım problemine çözüm getirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla Alaçam ilçesi Aşağıısırganlı Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım problemi çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tepebölmesi-Aşağıısırganlı-Terskırık Grup Yolu'nda geçen yıl yapılan genişletme çalışmalarının ardından 1'inci kat sathi kaplama çalışması da tamamlandı. Böylece mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadıkları ulaşım problemi ortadan kaldırıldı.

"Tüm altyapı eksikliklerini gideriyoruz"

Göreve geldiğinde "2024 yılına kadar yol sorunu yaşayan kırsal mahalle kalmayacak" sözü verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizin kırsal bölgelerindeki mahallelerimizin tüm altyapı eksikliklerini gidermek için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar. 4,5 yılda geldiğimiz noktada özelikle yom ve içme suyu noktasında büyük bir mesafe kat ettik. Mahallerimize tek tek içme suyu getirip yolları yaptık. 'Yapılamaz' denilen çalışmaları bir bir gerçekleştirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek bizleri de oldukça mutlu ediyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu bize güç veriyor" dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alaçam Şube Şefi Berkay Örs, "Grup yolumuzu geçen yıl genişleterek 6 metreye çıkarmıştık. Ardından yağmursuyu hatları için drenaj sistemlerini tamamladık. Zemin iyileştirmesi yaparak asfalt tabakasını yola serdik. Birinci kat sathi kaplama çalışmamız bitti. Grup yolu, mahalle sakinlerini çok mutlu etti. Yüzleri gülüyor. En büyük motivasyonumuz da bu oluyor" şeklinde konuştu.

Aşağı Isırgan Mahallesi Muhtarı Garip Uyanık, yolun yapılmasıyla birlikte çamur ve tozdan kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Yolumuz kışın çamura dönüyor, yazın da aşırı toz kaldırıyordu. Araçlar gidemiyordu. Yıllardır olur mu olmaz mı diye düşünüp çaba harcarken, Başkanımız Mustafa Demir, incelemelerde bulunmak üzere mahallemize geldi. Talebimizi geri çevirmeyip hayalimizi gerçeğe dönüştürdü. Çok süper bir yol oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN