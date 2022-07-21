Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Nihat Soğuk vekalet edecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da bulunacağı, yerine Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.

Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık bir aydır bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum."

Demir'in izinli olduğu süre içinde yerine Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.