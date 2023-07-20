Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Toplantısı için Şehre Gelen Belediye Başkanlarına Yatırımları Gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Toplantısı için şehre gelen belediye başkanlarına Samsun'daki yatırımları yerinde gösterdi.

Başkan Mustafa Demir, Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu için kente gelen Konya, Ordu, Sakarya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlarına hayata geçirilen yatırımları düzenlenen teknik gezide yerinde anlattı. 4 ilin Büyükşehir Belediye Başkanları başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Başkan Demir ise büyük yatırımlar, dev bütçeli alt ve üstyapı çalışmaları ile Samsun'da büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Agricities 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2'inci Küresel Tarım Forumu'na katılmak izin kente gelen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından Başkan Demir, hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra gerçekleştirilen teknik gezide Başkan Demir, Konya, Ordu, Sakarya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla ilk olarak Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'ne gitti. Başkan Demir burada, 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin önemini ve 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' kapsamında uygulanan yeni sistemi anlattı. Ardından heyet, Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran ve büyük bir dönüşüm projesinin hayata geçirildiği Saathane Meydanı'na geçti. Burada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Kentte vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Demir, "Saathane Meydanı'nın dönüşümü devam ediyor, hayata geçirdiğimiz proje ile tarihi dokusunu koruduğumuz alan kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Mevcut durumda belediye hizmet binamızın yıkımı tamamlandı hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor. Yine bu alana da Saathane Meydanı'na yakışan çok şık ve estetik ticaret merkezinin inşaatına başlayacağız. Altına da otopark yaparak bölgedeki parklanma sıkıntısını da gideceğiz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk

Başkan Demir, daha sonra Başkan Altay, Başkan Güler, Başkan Yüce, Başkan Sekmen ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nin ilk Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Fabrikası'nı ziyaret etti. Buradaki inceleme gezisine Eski Ticaret Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da katıldı. Fabrikadaki üretimin önemini anlatan Başkan Demir, "Üretilen ürünler yine Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılıyor. Kendi fabrikalarımız ile Samsun'umuzun ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturuyoruz ve kendi tesislerimizde çok daha uygun maliyetle imal etmiş oluyoruz. Bu fabrika ile kendi ürettiğimiz ürünleri yaptığımız çalışmalarımızda kullanmamız sayesinde büyük tasarruf sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz büyük yatırımlar ve dev bütçeli, alt ve üst yapı çalışmaları ile Samsun'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor" diye konuştu.

Konya, Ordu, Sakarya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanları başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Başkan Demir ise Büyükşehir Belediye Başkanlarını Samsun'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - SAMSUN