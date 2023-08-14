Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da İncelemelerde Bulundu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra geceyi şantiyede geçirdi.

Demir, ilçede ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Havza OSB yolunu, Gidirli-Çiftlik beton yol yapım çalışmalarını inceledi.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftlik Mahallesi Dünüralan mevkisinde kurulan yol şantiyesine geçen Demir, burada mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda Özdemir, Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Kaymakam Nayman ve Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 21 yıldır Samsun'a hizmet için çalıştığını ifade ederek, 2019 yerel seçim kampanyasında gerekirse şantiyede kalarak, kırsalda içme suyu ve büyükşehir yol ağı kapsamında eksikleri kalmayacak şekilde tüm altyapıyı tamamlama sözü verdiklerini hatırlattı.

Samsun'da kırsal altyapıyı bitirme vaatlerini 2023 yılı sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade eden Demir, "2024 yılına kalmadan tüm ilçelerimizde mahallelerin ulaşım, özellikle grup yolları, içme suyu problemlerini hallediyoruz. Bu bizim yatay kalkınma diye ifade edilen en sağlıklı en doğru kalkınma modelinin olmazsa olmazı projemizi, stratejik yapılanmamızı, stratejik vadimizi yerine getirmiş oluyoruz. Havza'da kurulan bin dönümlük OSB'yi şu anda 20 bin dönüme çıkarıyoruz. Şu an verilere göre ilçe nüfusumuz bin kişi kadar arttı. Bu artış daha da hızlanacak. Havza'nın geleceği çok parlak, Kuzey Anadolu'nun en büyük sanayi şehri olacak. Havza ilçemiz geleceğe emin adımlar ile yürüyen kalkınmış, bütün altyapılarını büyük bir ölçüde tamamlamış bir ilçemiz." diye konuştu.

Geceyi şantiyede geçiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili birim müdürleri eşlik etti.