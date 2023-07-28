Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demir, yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek, Samsun'da büyük bir başarıyı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Samsun'un bölgenin merkezi olduğunu vurgulayarak kente yapılan hizmetleri anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Demir, kentte görev yapan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın kutladı.

Yerel seçimlerin yaklaştığını belirten Demir, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da seçimlere gideceğiz. İnşallah, adaylık süreçleri belirlendikten sonra Samsun'da özetle bizim siyasi açıdan çok büyük bir başarıyı bekliyoruz. Mümkünse tüm ilçe belediyeleriyle dahil büyükşehirle birlikte Cumhur İttifakı'ndan büyük bir başarıyı Türkiye'de de fark edilecek, hissedilecek bir başarıyı hedefliyoruz." dedi.

Samsun'un bölgenin merkezi olduğuna dikkati çeken Demir, çevre illerden gezmek, iş bulmak veya yatırım yapmak için tercih ettiği bir kent olduğunu kaydetti.

Kente yaptığı hizmetleri de anlatan Demir, havalimanından merkeze sefer yapmak üzere 7 otobüsün alındığını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

Demir, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.