Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2024 yılında yol ve altyapı sorununu bitirecek

SAMSUN'da basın mensuplarıyla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2024 yılında il genelinde yol ve altyapı sorununu bitireceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Demir, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, göreve geldiği günden beri Samsun'da yapılan projeleri anlattı. Başkan Demir, "2024 yılında, il genelinde toplamda 4 bin kilometrenin üzerinde yol yapmış olacağız" diye konuştu.

'5 YILDA YOL VE SU SORUNUNU ÇÖZDÜK'

Göreve gelmeden önce yapmayı planladıkları birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bazılarının da yapımının devam ettiğini söyleyen Başkan Demir, "Bölgede cazibesini arttırarak devam eden Samsun'da, altyapıyı sürekli geliştirmek zorundasınız. Samsun'un tüm ilçeleri marka değeri taşıyan ilçelerdir. Şehirler ve ülkeler için yatay kalkınma önemli. Bütün ülkeler için bu önemli. Yatay kalkınmayı başarır, kentsel kalkınmayı etkin yayabilirsek, bunun üzerine bina edebilmek, sağlıklı ve yerinde olan bir çalışma olacaktır. Ulaşım ve suyu 5 yılda bitireceğiz dedik. 948 mahallemizin büyükşehir olarak içme suyu ve yolunun tamamını bitiriyoruz. 2019 yılında 447 kilometre, 2020 yılında 1200 kilometre, 2021 yılında 1140 kilometre, 2022'de 912 kilometre ve 2023 yılında ise 184 kilometre yol yaptık. 2024 yılında 4 bin kilometreyi geçeceğiz. Samsun ve ilçelerinde SASKİ marifetiyle, 3 bin 25 kilometre içme suyu hattı, 7 içme suyu arıtma tesis, 260 içme suyu deposu, 435 kilometre kanalizasyon hattı, 110 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 adet de atık su arıtma tesisi yaptık. Şehrimize 20 adet elektrikli otobüs aldık. Bunların sayısını arttıracak ve önümüzdeki dönemde tüm şehir içi otobüs hatlarımızı elektrikli yapacağız. Belediye olarak gösterdiğimiz performans çok yüksek. Borcumuz şu an bütçemizin yarısı kadar" şeklinde konuştu. (DHA)