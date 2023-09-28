SAMSUN 'BU KAMPTA HAYAT VAR' KAPSAMINDA 15 BİN ENGELLİ ÜCRETSİZ TATİL YAPTI

SAMSUN'da, engelli ve ailelerine ücretsiz konaklama ve dinlenme hizmeti verilen Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, yaz kampı 15 bin engelli ve ailesine ücretsiz tatil imkanı sağladı.

SAMSUN'da, engelli ve ailelerine ücretsiz konaklama ve dinlenme hizmeti verilen Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, yaz kampı 15 bin engelli ve ailesine ücretsiz tatil imkanı sağladı.

Türkiye'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampı'na engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenip tatil yapma fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampı 2013 yılında hizmete girdi. Doğu park mevkisinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis de engellilerin asansör sistemiyle içine girebileceği havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor. İki kişilik odalarda engelli vatandaşlar bir refakatçisiyle birlikte aynı odada kalabiliyor. Talep edilen engelli vatandaşlar, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor.

15 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZI VE AİLESİNİ KAMPIMIZDA AĞIRLADIK.

15 bin engelli vatandaş ve ailesini 3-4 aylık periyotta kamplarında ağırladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, 'Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerden birisi de yaz kampı ve konaklama hizmetidir. Bu hizmet kapsamında 1 Haziran ' 30 Eylül tarihleri arasında engelli vatandaşlarımız özellikle Samsun il sınırları içerisinde yaşayan, Samsun'u daha önce görmemiş, engelli vatandaşlarımız ve aileleri başta olmak üzere engellilerimizi ikamet ettikleri ilçeden veya merkezden alarak kampımıza getiriyoruz. 3 gece 4 gün boyunca misafir ediyoruz. Bu misafirlik kapsamında da kendilerine şehir içi tarihi turistik geziler, konaklama hizmeti, havuz hizmeti, bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri sunuyoruz. Bu bağlamda 3-4 aylık periyot içerisinde yaklaşık 15 bin engelli vatandaşlarımıza ve ailesine yaz kampı hizmeti, konaklama, havuz, seminer ve gezi programları düzenledik? dedi.

Samsun'daki vatandaşlara kampın ücretsiz olduğunu ifade eden Emrah Baş, 'Kampımız kendi içerisinde yüzme havuzu olan engelli kampı olarak bir ilk statüsünde. Burada 17 odada 34 kişi kapasiteli otel konforunda bir hizmetimiz mevcut. Tesislerimiz tamamen engellilere yönelik yapılmış ve kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Engelli vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz yaz kampı hizmeti, 'bu kampta hayat var' projesi kapsamında ücretsiz olarak verildi. İl dışında gelen vatandaşlarımıza ücret uygulaması yapılıyor. Ancak o da çok cüzi bir miktardadır. Ama Samsun il sınırları içerisinde yaşayan tüm engellilerimiz tesisimizin konaklama hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır? diye konuştu.

750 DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK

Deprem bölgesinden 750 engelli vatandaşları da kamplarında ağırladıklarını belirten Baş, 'Emrah Baş, 'Bu yıl 'bu kampta hayat var' projesi kapsamında 6 Şubat tarihinde 11 ilimizde meydana gelen depremde ve bu illerde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin bir nebze olsun rahatlamaları ve kendilerinin de rehabilite edilmesi amacıyla Haziran ayı boyunca 5 deprem bölgesinden yaklaşık 750 engelli vatandaşımızı ve ailesini biz kampımızda ücretsiz olarak ağırladık? dedi.

BU TESİS SAYESİNDE 25 SENE SONRA HAVUZLA TANIŞTIM

İlk kez bu tesislerde havuza girdiğini belirten engelli vatandaş Hüseyin Mızrak, '1998 yılında omirilik yaralanmasından engelli oldum. Burayla tanıştıktan sonra bizim için vazgeçilmez oldu. Biz buraya fırsat buldukça geliyoruz ve burayı çok seviyoruz. Biz bu tesis sayesinde 25 sene sonra havuzla tanıştım. Buranın yapılmasına sebep olanlardan Allah razı olsun'

Evlerinden hiç çıkmayan engelli vatandaşları hayata kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Karadeniz Omirilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, 'Giresun'un Görele ilçesinden geliyoruz. Evinden hiç dışarıya çıkamayan engelli vatandaşlarımızı buraya getirdik. 34 engelli vatandaşımızı 24-27 Eylül tarihleri arasında bu kampımıza getirdik. Burada bizimle çok ilgilendiler. Türkiye genelini araştırdık ama böyle bir kamp bulamadık. Biz daha önce gelmiştik ama evinden dahi hiç dışarıya çıkmayan insanları buraya getirdik. Dünya bakışını değiştirdik'

1 GÜN FAZLA YAŞAMAYI SEVİYORUM

Tesisleri çok sevdiğini ifade eden engelli vatandaş Muhammet Ali Sivri ise, 'Çocukluğumda ateşli hastalık geçirdim. Daha sonra yanlış iğne sonucu sol ayağımda hiç can yok. Diğer ayağımda otururken kasılma oldu. Ondan dolayı da 1 yaşından beri engelliyim. Alıştık, hayata pozitif bakıyorum. 1 gün fazla yaşamayı seviyorum. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Burayı çok sevdim. Gezimiz de çok güzel geçti. Havuzda ilk kez yüzdüm ve çok beğendim. Tuzlu su gibi değil. İsteğin gibi yüzebiliyorsun' (DHA)