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Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i mağlup etti

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nin 2'nci haftasında Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i 79-41 mağlup etti. Karşılaşmayı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla protokol ekipleri izledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nin 2'nci haftasında Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i 79-41 mağlup etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Samsun BESK ile Kayseri BESK Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde bitiren Samsun BESK ekibi ilk yarıyı 31-24 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte baskıyı arttıran ev sahibi ekip farkı 25 sayıya çıkardı ve kendi evinde Kayseri BESK'i 79-41mağlup etti.

Karşılaşmayı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve protokol ekipleri izledi.

Maç sonunda protokol ekipleri sporcuları tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaynak: AA / Güncel

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