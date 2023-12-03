Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nin 2'nci haftasında Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i 79-41 mağlup etti. Karşılaşmayı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla protokol ekipleri izledi.

Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nin 2'nci haftasında Samsun BESK, evinde Kayseri BESK'i 79-41 mağlup etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Samsun BESK ile Kayseri BESK Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde bitiren Samsun BESK ekibi ilk yarıyı 31-24 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte baskıyı arttıran ev sahibi ekip farkı 25 sayıya çıkardı ve kendi evinde Kayseri BESK'i 79-41mağlup etti.

Karşılaşmayı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve protokol ekipleri izledi.

Maç sonunda protokol ekipleri sporcuları tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi