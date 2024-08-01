Üye Girişi
Haberler

Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmetpaşa Mahallesinde F.T. (53) öz yeğeni M.K. (24) tarafından silahla tehdit edildi. Şüpheli M.K'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 9 fişek, tüfek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

İsmetpaşa Mahallesinde F.T. (53) öz yeğeni M.K. (24) tarafından silahla tehdit edildi. F.T'nin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Şüpheli M.K'nin evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, tüfek ve 10 tüfek kartuşunu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

 Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı

Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title