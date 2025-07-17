Samsun Bafra'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun Bafra'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. (54) yönetimindeki 55 M 4595 plakalı hafif ticari araç, Dursun C. (40) idaresindeki 55 RH 340 plakalı kamyonet ile Adem Ö'nün (31) kullandığı 55 UG 636 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Adem Ö. ile araçlarda bulunan Uğur Y. (21) ve Arif B. (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.