Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek ile kullanmak için uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, istihbarat sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 170 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. C.U. (40) ve O.M'nin (24) ise işlemleri sürüyor.