Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5.65 gram sentetik uyuşturucu, sentetik haplar, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslerde, araç ve ikametlerde yaptıkları aramada, 5 parça halinde 5,65 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili, B.T. (21), A.D. (19), Ş.A. (18), B.Y. (15) ile Y.K. (38) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
img

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay
img

Süper Lig ekibi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çarşamba günü hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024) Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 38. bölüm fragman izleme linki var mı? Fred neden yok, cezalı mı (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Sahipsizler 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Oğuz Aydın neden yok (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Fenerbahçe Athletic Bilbao CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sahipsizler CANLI izle! 11 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.