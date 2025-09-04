Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ile bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Fener Mahallesi'nde M.N. (47), İ.N. (57) ile M.Ş.K'nin (36) adreslerinde ve arazilerinde arama yaptı.

Ekipler aramalarda, 2 bin 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.N. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.N. ile M.Ş.K.nin işlemleri sürüyor.