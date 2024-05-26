Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekipler araç ve kişiler üzerinde yaptıkları aramada, 14 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T., A.Y. ve A.U. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. ile A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.