Üye Girişi
Haberler

Samsun Bafra'da Uyum Haftası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde uyum haftası kapsamında 3 bin 829 öğrenci için ders zili çaldı. Yeni müfredat gereği Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yerleştirmelerini, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi ile yerleşen öğrencilerin öğretmenleri de sistem üzerinden atandı. Sınıfları belli olan öğrenciler öğretmenleri ile il gün tanıştı. Veliler ile öğrenciler ilk gün heyecanı ile okullara doldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyum haftası kapsamında 3 bin 829 öğrenci için ders zili çaldı.

Yeni müfredat gereği Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yerleştirmelerini, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi ile yerleşen öğrencilerin öğretmenleri de sistem üzerinden atandı. Sınıfları belli olan öğrenciler öğretmenleri ile il gün tanıştı. Veliler ile öğrenciler ilk gün heyecanı ile okullara doldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, "Bugün okullarımızda ilk zil uyum haftası için çaldı. 2076 okul öncesi ve 1753 ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencimiz, uyum haftasının ilk zil sesi ile okullarımızı şenlendirdi. Kapılarını yeniden sonuna kadar açtığımız okullarımız sadece eğitim öğretim yapılan yer değil çocuklarımız için bir yuvadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı E-Devlet samsun Eğitim Güncel Bafra

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title