Samsun Bafra'da üniversite öğrencileri kuş evi asma etkinliği düzenledi

Samsun Bafra ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından "Kuş evi asma etkinliği" düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personelin katılımıyla Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğunca etkinlik gerçekleştirildi.

OMÜ kampüs alanından bisiklet ile başlayıp OMÜ gölette kuş yuvası asma, sportif faaliyet ve etkinliklerle sonlandı.

OMÜ Bafra Kültür ve Spor Topluluğu danışmanı Öğretim Görevlisi Ömür Keskiner ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Yasul'ın öncülüğünde yapılan etkinliğe Bafra Belediyesi, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Gençlik Merkezi destek verdi.