Samsun Bafra'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak ile Yeni Hastane Kavşağı'nda Enes C. (31) yönetimindeki 55 AIF 864 plakalı hafif ticari araç ile Murat Ö'nün (46) kullandığı 06 ETR 374 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta bulunan Gamze C. (31) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel