Samsun Bafra'da Tır Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tırın lastikleri yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda tırın kasasında hasar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde tırın lastiklerindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İbrahim K. (48) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tırın dorsesinin lastikleri, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Sapağı'nda alev aldı.

Lastiklerin alev aldığını gören tır sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bafra İtfaiye Grup Amirliği tarafından söndürülen yangında tırın kasasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
