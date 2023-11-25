Samsun Bafra'da Şok Uygulama: 127 Polis Görev Aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 127 polisin katıldığı şok uygulama düzenlendi. Uygulama kapsamında caddelerde, ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı. İş yerlerine yönelik denetimlerde ise çeşitli suçlardan tutanaklar tutuldu ve idari para cezaları uygulandı. Ayrıca uyuşturucu suçundan aranan bir şahıs yakalandı ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 127 polisin katıldığı şok uygulama düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede dün akşam saat 20.00-22.00 arasında şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 127 personelin katıldığı şok uygulamada caddelerde, ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi. 3 iş yerine çalışanlarına ait SGK ve kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tanzim edildi. 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı tutanak tanzim edildi. 2 şahsa kapalı alanda sigara içtiklerinden dolayı toplam 1234 TL idari para cezası uygulandı. 27 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2 işyerine kons yaptırmaktan tutanak tanzim edildi. 1 iş yerine açık alkollü içki satış belgesi olmadan açıktan alkol sunumu yapmaktan tutanak tutuldu. 2 işyeri sahibine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahsa kumar oynamaktan toplam 36 bin 495 TL idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinden 1072 SKM kapsamında oyun makinesi elde edildi ve işyeri sahibine adli işlem yapıldı.

Bin 442 şahıs sorgulandı. 609 araç kontrol edildi. 4 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilip, gerekli işlemler yapıldı. 1 şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve 3 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilip gerekli işlemler yapıldı. 1 adet havalı tabanca ele geçirildi ve 13 adet amaç dışı bıçak elde edildi. - SAMSUN