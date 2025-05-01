CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Samsun Bafra'da Silahlı Tehdit ve Darp Olayı: 3 Gözaltı

Samsun Bafra'da Silahlı Tehdit ve Darp Olayı: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlı tehdit ve darp olayında 3 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma akşam da sürdü.

Olayın devamında şüpheliler, diğer tarafa ait Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan ve kullanılmayan iş yerine doğru tüfekle ateş etti.

Taraflar arasında çıkan arbedede E.Ö. (50) ve M.A.Ö. (26) kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan M.A.Ö. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, olay yerinden kaçan motosikletli şüpheliler E.Ö, U.D. ve İ.A'yı kısa sürede yakaladı.

Yapılan aramalarda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan E.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, U.D. ve İ.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.