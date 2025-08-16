Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada Sebahattin K'yi (41) silahla yaralayan Recep L'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralanan Sebahattin K'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.