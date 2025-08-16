Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 14 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada Sebahattin K'yi (41) silahla yaralayan Recep L'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaralanan Sebahattin K'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel