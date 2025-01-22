Samsun Bafra'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Bafra'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, K.Ö'nün evinde 5 litre sahte içki ve 13 aroma kiti buldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
K.Ö'nün (58) sahte içki yapımında kullanılan ürünler bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki ile 13 aroma kiti ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.