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Samsun Bafra'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun Bafra'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.T.'nin ikametinde ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu. H.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.T 'nin (40) Çilhane Mahallesi'nde ikametinde arama yapıldı.

Ekipler aramada, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili H. T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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