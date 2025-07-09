Samsun Bafra'da Otomobil Su Kanalına Çarptı: Sürücü Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalının beton deposuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
A.Ş. (68) yönetimindeki 55 SG 593 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi Çaycılar mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalının beton deposuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel